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Стоимость бензина Аи-92 на московских заправках упала впервые с сентября

Экономика
Стоимость бензина Аи-92 на московских заправках упала впервые с сентября
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 31 января. Бензин Аи-92 на заправках столицы подешевел впервые с 20 сентября 2021 года. На это указывают сведения Московской топливной ассоциации (МТА).

Средняя цена Аи-92 на прошлой неделе упала на 7 копеек — до 47,78 рубля за литр. Динамика обусловлена сокращением средней стоимости автомобильного топлива на АЗС «Лукойла» на 65 копеек — до 48,06 руб./л.

При этом на заправках «Газпром нефти» 92-й бензин вырос в цене в среднем на 50 копеек — до 47,64 руб./л. На заправках прочих собственников АЗС города цена Аи-92 осталась без изменений.

Вместе с тем бензин Аи-95 в среднем подорожал за неделю на 6 копеек — до 53,01 руб./л. Динамика связана с повышением цен на АЗС «Газпром нефти» на 50 копеек, до 52,69 руб./л. На других станциях стоимость 95-го бензина оказалась неизменной.

Бензин в РФ стал вторым по дешевизне в ЕС по абсолютным показателям. Оценка проводилась среди 32 европейских государств в абсолютных цифрах и без привязки к заработной плате граждан.

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