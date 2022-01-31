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Федеральная служба охраны анонсировала закрытие Мавзолея Ленина с 1 по 28 февраля

Общество
Федеральная служба охраны анонсировала закрытие Мавзолея Ленина с 1 по 28 февраля
Невские Новости  /  Екатерина Жульева

Москва, 31 января. Мавзолей Ленина закроется для посетителей с 1 по 28 февраля 2022 года, об этом рассказала Федеральная служба охраны.

На объекте будут проводиться профилактические работы, поэтому допуск посетителей будет прекращен, заявили представители ФСО.

«С 1 по 28 февраля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина осуществляться не будет», — говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

Плановая профилактика в Мавзолее проходит каждые два года. В предыдущий раз объект закрывался на профилактические работы в 2019 году. Обслуживанию подлежит уникальное оборудование, которое отвечает за поддержание светового и температурного режима в Музее.

Известный церковный публицист протоиерей Владимир Вигилянский прокомментировал сообщение о том, что над телом Владимира Ленина был проведен некий обряд экзорцизма. По его словам, нельзя совершить изгнание бесов из уже умершего.

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