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Мосбиржа запустила торги фьючерсом на индекс недвижимости

  /   Обновлено: 31 января 2022 15:57
Экономика
Мосбиржа запустила торги фьючерсом на индекс недвижимости
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 31 января. Московская биржа 31 января начала торги расчетным фьючерсным контрактом на Индекс столичной недвижимости, рассчитываемый на основе реальных ипотечных сделок. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Новый инструмент позволит большому кругу клиентов инвестировать в рынок недвижимости Москвы с небольшим капиталом. Он также увеличит спектр торговых стратегий инвесторов, в частности, благодаря возможности открытия коротких позиций, отметили на бирже.

Торговый код фьючерсного контракта — HOME, цена контракта равняется стоимости 0,1 квадратного метра недвижимости (примерно 25 тыс. руб.), шаг цены составляет 10 пунктов, стоимость шага цены — 10 рублей. К торгам допущены контракты с исполнением в марте и июне текущего года. Ценой исполнения будет являться последняя отметка индекса недвижимости перед днем исполнения контракта.

Средняя цена «квадрата» в московских апартаментах достигла почти 250 тысяч рублей. На это указывают сведения риелторской фирмы «Метриум».

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