Мосбиржа запустила торги фьючерсом на индекс недвижимости

Москва, 31 января. Московская биржа 31 января начала торги расчетным фьючерсным контрактом на Индекс столичной недвижимости, рассчитываемый на основе реальных ипотечных сделок. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Новый инструмент позволит большому кругу клиентов инвестировать в рынок недвижимости Москвы с небольшим капиталом. Он также увеличит спектр торговых стратегий инвесторов, в частности, благодаря возможности открытия коротких позиций, отметили на бирже.

Торговый код фьючерсного контракта — HOME, цена контракта равняется стоимости 0,1 квадратного метра недвижимости (примерно 25 тыс. руб.), шаг цены составляет 10 пунктов, стоимость шага цены — 10 рублей. К торгам допущены контракты с исполнением в марте и июне текущего года. Ценой исполнения будет являться последняя отметка индекса недвижимости перед днем исполнения контракта.

Средняя цена «квадрата» в московских апартаментах достигла почти 250 тысяч рублей. На это указывают сведения риелторской фирмы «Метриум».