Литературную премию Антона Дельвига вручили в Москве

Москва, 31 января. Жюри вручило литературную премию имени первого главного редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству». Церемония прошла в московском клубе «Колесо времени» в конце января.

Награды удостоились основатель Центра содействия сохранению исторической памяти «Наследие Отечества» Александр Суслонов и основатель Медиа-холдинга «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин. Они стали победителями премии и лауреатами первой степени в номинации «Наука и просвещение». Жюри высоко оценило историко-биографическое исследование в двух томах «Русский некрополь в городе Белая Церковь (Сербия). 1920-2020».

«Признательны, что наша многолетняя работа по возвращению из небытия истории имен настоящих защитников Отечества — русских генералов и офицеров — участников Русско-японской и Первой мировой войн, Георгиевских кавалеров, выдающихся наших соотечественников, а также гражданских персон Российской империи, привлекла внимание российских литераторов и критиков с большой буквы», — приводят «Ветеранские вести» слова Калинина.

На днях стали известны самые ожидаемые киноэкранизации 2022 года. Больше всего российские зрители хотят увидеть картину «Воланд» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».