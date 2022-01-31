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Средняя цена квадратного метра в московских апартаментов достигла почти 250 тысяч рублей

Экономика
Средняя цена квадратного метра в московских апартаментов достигла почти 250 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 31 января. Московские апартаменты массового сегмента подорожали за 2021 год на 29%, до 249,6 тысячи рублей за квадратный метр, свидетельствуют данные риелторской фирмы «Метриум».

Одновременно с этим цены в бизнес-классе увеличились на 32,7%. Средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте составляет 345,8 тысячи рублей. Как отмечают риелторы, в целом динамика цен на апартаменты не уступает росту стоимости квартир.

«Слухи о возможном запрете на реализацию апарт-комплексов и ограничениях при получении исходно-разрешительной документации стимулировали девелоперов активнее запускать новые проекты. В 2021 году стартовали продажи 25 новых комплексов, тогда как в предыдущем году на рынок вышли 14 новинок», — говорится в сообщении «Метриума».

В прошлом году столичные застройщики начали возведение 74 апартаментных комплексов. По данным аналитиков, спрос на этот вид недвижимости в последние годы сохраняется на одном уровне.

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москва недвижимость апартаменты
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