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Больше половины торговых центров Москвы оказались устаревшими

Общество
Больше половины торговых центров Москвы оказались устаревшими
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 31 января. Порядка 72% московских торговых центров устарели и требуют либо легкого ремонта, либо серьезной перестройки.

Сейчас только140 торговых центров Москвы считаются качественными, отметил руководитель отдела исследований консалтинговой компании JLL Владислав Фадеев. То есть они востребованы покупателями, арендаторами, заявила руководитель департамента торговой недвижимости той же компании Полина Жилкина РИА Недвижимость.

«Остальные 360 торговых центров либо изначально не соответствовали всем стандартам качества, либо со временем перестали им соответствовать и сегодня требуют изменений», — сказал Фадеев.

Далеко не каждый торговый центр может позволить себе ремонт. У многих собственников не восстановился арендный поток, благодаря которому можно было бы отремонтировать ТЦ, отметила Жилкина.

Ранее сообщалось, что инвестиции в коммерческую недвижимость России вышли на исторический максимум. За прошлый год в эту сферу было вложено 390 млрд рублей. Данный показатель на 52% превышает результат предыдущего года и на 49% больше значения допандемийного 2019 года.

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