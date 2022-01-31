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Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололеда

  /   Обновлено: 31 января 2022 05:17
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололеда
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 31 января. Гидрометцентр РФ продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.

Ранее предупреждение о гололеде в Москве и Подмосковье начало действовать с 13:00 31 января. Его продлили ранним утром в понедельник.

Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22:00 1 февраля. «Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна.

Температурный фон в Москве и области 31 января и 1 февраля будет климатически соответствовать погоде 8 Марта. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

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