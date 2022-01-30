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Вильфанд пообещал москвичам «праздничную» погоду в конце января

Общество
Вильфанд пообещал москвичам «праздничную» погоду в конце января
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 января. Температурный фон в Москве и области 31 января и 1 февраля будет климатически соответствовать погоде 8 Марта.

Воздух днем будет прогреваться до двух градусов со знаком минус и одного градуса тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«31 января и 1 февраля будет очень теплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату. Днем прогнозируется от ноля до минус двух градусов в Москве, по области - до плюс одного градуса», — заявил Вильфанд.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам необычайно теплую погоду в ближайшие пять дней. По словам синоптика, на территории азиатской части страны показатели температуры окажутся на 8-12 градусов выше нормы. В свою очередь, на европейской прогнозируется отклонение от нормы в четыре-семь градусов.

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