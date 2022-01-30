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Почти 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

  /   Обновлено: 30 января 2022 17:22
Общество
Почти 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
pixabay.com

Москва, 30 января. Московские аэропорты начали массово отменять и задерживать рейсы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Отмечается, что четыре рейса задержаны во Внуково. Такое же количество самолетов не покинули пределы аэропорта Домодедово. Еще пять остались в Шереметьево. Суммарно отменены и задержаны 29 рейсов.

При этом данных об изменении расписания в Жуковском пока нет. Причина массовых задержек и отмен рейсов остается неизвестной. Однако часто так происходит из-за опасных метеоусловий.

Облачная погода и снег, переходящий в метель, ожидаются в Москве в воскресенье. При этом температура воздуха в столице России может немного повыситься. Такой прогноз ранее сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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