Циклон «Надя» принесет в Москву четверть месячной нормы осадков в ближайшие два дня

Москва, 30 января. Выпадение четверти месячной нормы осадков ожидается в Москве в ближайшие двое суток. Город накроет снежный циклон «Надя».

Циклон приближается к российской столице со стороны Северной Атлантики. «Надя» будет капризнее, чем ее предшественница «Мария», отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. Надвигающийся циклон принесет в два раза больше снега.

«В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны, продолжит осыпать снегом столичный регион – за 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра», — рассказал Тишковец.

Так, за два дня в городе выпадет десять миллиметров осадков, что составляет 25% месячной нормы. Сугробы в Москве увеличатся до 50-52 сантиметров, что приблизит их к рекордным значениям 1956 года, когда высота снежного покрова составила 56 сантиметров.

Синоптик Евгений Тишковец ранее предупреждал, что из-за циклонов «Мария» и «Надя» в Москве в течение пяти дней будут идти снегопады. При этом температура не опустится ниже 10 градусов мороза.