Синоптик Тишковец предупредил москвичей о метели и низком атмосферном давлении 30 января

Москва, 30 января. Облачная погода и снег, переходящий в метель, ожидаются в Москве в воскресенье, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом немного потеплеет, а температурный фон окажется на три-четыре градуса выше климатической нормы. Столбики уличных термометров покажут от −2 до −4 градусов, по области — от 0 до −5 градусов.

«Облачность в течение дня продолжит уплотняться, во второй половине дня с 15 часов начнется снег, который вечером усилится. Закружит метель с ухудшением видимости до 1,5 — 2 тысяч метров», — добавил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Юго-восточный ветер подует с порывами от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил об опасной погоде в ряде регионов России. Непогода придет в Орловскую, Брянскую, Московскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Крым и Краснодарский край.