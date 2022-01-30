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Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и гололедице

Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и гололедице
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 30 января. Жителей Москвы ожидают метель и гололедица в воскресенье, 30 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики обещают в столице до −4 градусов днем, а также небольшой снег, местами умеренный. В ночь на понедельник столбики термометра в Москве покажут −4 градуса мороза. В Подмосковье днем температура опустится до −6 градусов, ночью — до −7 градусов.

Скорость южного ветра составит в воскресенье 10 м/с, а порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 13:00 воскресенья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы мартовскую температуру в начале февраля. По его словам, температура будет достигать около −3 градусов.

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