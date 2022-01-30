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Четырех человек с отравлением неизвестным веществом доставили в больницу в Новой Москве

Происшествия
Четырех человек с отравлением неизвестным веществом доставили в больницу в Новой Москве
pixabay.com

Москва, 30 января. Медики госпитализировали четырех человек с отравлением неизвестным веществом. Инцидент произошел на территории садового товарищества в Новой Москве. Соответствующей информацией поделились в экстренных службах.

Все госпитализированные в данный момент находятся в сознании. Однако медики наблюдают у пострадавших нарушение речи. В больницу с отравлением доставили четырех женщин. Собеседник в экстренных службах заявил об этом во время беседы с ТАСС.

В данный момент неизвестно, что именно стало причиной отравления. Однако, по предварительным сведениям, инцидент мог произойти в результате пищевого отравления или отравления природным газом.

Врачи недавно доставили в клинику 11-месячную девочку с отравлением наркотическими средствами. Инцидент произошел на территории Санкт-Петербурга.

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