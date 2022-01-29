Заблудившегося тигренка ищут в деревне Ермолино Московской области

Москва, 29 января. Инспекторы охотнадзора Московской области ищут тигренка, заблудившегося в деревне Ермолино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Отмечается, что в районе поселения были обнаружены следы. В данный момент там проводятся поиски, а все соседние охотничьи хозяйства оповещены о произошедшей ситуации. Жителям деревни рекомендуют не приближаться к тигренку и при его появлении немедленно сообщить в службу «112».

«В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

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