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Заблудившегося тигренка ищут в деревне Ермолино Московской области

Общество
Заблудившегося тигренка ищут в деревне Ермолино Московской области
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Москва, 29 января. Инспекторы охотнадзора Московской области ищут тигренка, заблудившегося в деревне Ермолино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Отмечается, что в районе поселения были обнаружены следы. В данный момент там проводятся поиски, а все соседние охотничьи хозяйства оповещены о произошедшей ситуации. Жителям деревни рекомендуют не приближаться к тигренку и при его появлении немедленно сообщить в службу «112».

«В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее дальневосточный лесной кот спрятался под капотом машины в Приморье. Дикого зверя обнаружила хозяйка автомобиля Светлана, когда садилась за руль. Женщина опубликовала снимки зверя в своем профиле Instagram.

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тигренок следы охотнадзор
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