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Гидрометцентр предупредил москвичей о серьезном потеплении в столице

  /   Обновлено: 29 января 2022 07:20
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о серьезном потеплении в столице
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 29 января. Жителей Московского региона ожидает аномальное потепление на следующей неделе. Информация об этом опубликована на официальном сайте Гидрометцентра.

В ближайшие дни снегопады продолжатся и высота сугробов продолжит расти, однако сильных морозов не ожидается. Кроме того, в столице прогнозируются метели и усиленные порывы ветра. Специалисты Гидрометцентра также сообщили, что на дорогах столицы сохранится гололедица.

«Температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму примерно на шесть-семь градусов, и даже кратковременно достигнет оттепельных значений», — говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о рекордно низком понижении атмосферного давления в ближайшие дни. Показатели опустятся до уровня 727-730 миллиметров ртутного столба.

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