Вильфанд: москвичей ждет низкое атмосферное давление в последние дни января

Москва, 29 января. Атмосферное давление в последние дни января может оказаться рекордно низким в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу метеоролога, российская столица окажется на южной периферии циклонов. Понижение атмосферного давления начнется уже с вечера 30 января. Погода в выходные будет комфортной для прогулок. Ожидается небольшой снегопад, пишет РИА Новости.

«Москва окажется на южной периферии циклонов. Кроме того, они насыщены влагой. С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — предупредил Роман Вильфанд.

Ранее синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о продолжительных снегопадах. Их пригонят циклоны «Мария» и «Надя». Они проходят через Центральную Россию и движутся с запада на восток.