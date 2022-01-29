Толпа кавказцев избила мужчину на глазах охранника ТЦ в Подмосковье

Москва, 29 января. Порядка 10-12 лиц кавказской национальности избивали мужчину в подмосковном торговом центре «О"КЕЙ» в Путилково. Очевидцы инцидента отмечают, что за всем происходящим наблюдал охранник ТЦ, не вмешиваясь в драку.

По всей видимости, подобным образом агрессивно настроенная толпа хотела публично наказать одного из местных жителей. Некоторые из свидетелей драки сообщили, что произошедшее могло быть связано с девушкой-продавцом.

«Сегодня примерно в 12.00 на территории ТЦ "О"КЕЙ" в Путилково был непонятный инцидент: мне удалось увидеть, как около магазина Calzedonia на коленях стоял русский парень лет 30—35, хорошо одет, в окружении 10—12 человек кавказской национальности, один из них бил его по лицу и кричал: "Проси прощения"», — сказал один из очевидцев драки.

Прочие детали и обстоятельства конфликта на данный момент неизвестны. Официальных комментариев из правоохранительных органов пока не поступало.

В новогоднюю ночь мигранты устроили массовую драку с поножовщиной на юго-востоке Москвы. В побоище, произошедшем в Текстильщиках, схлестнулись уроженцы Киргизии и Узбекистана.