Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 04:52
04:44
Происшествия
Ребенок получил травму головы в массовом ДТП в пригороде Петербурга
04:37
Общество
Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может оказаться не последней
04:29
Происшествия
Хозяева коттеджа в Ленобласти отказались общаться с прессой после гибели женщины в проруби
04:28
Политика
Погребинский: «наглость» Нуланд проявила истерическое состояние Госдепа США
04:25
Общество
Эксперт по ремонту Вершинин перечислил правила установки звукоизоляции в квартире
04:22
Политика
Politico: Зеленский заподозрил США в намеренном нагнетании ситуации вокруг Украины
04:21
Общество
Вильфанд: москвичей ждет низкое атмосферное давление в последние дни января
04:20
Общество
Более 20 снегоуборочных машин поступило в Салехард
04:00
Экономика
Долги, лекарства и кредиты: от каких еще расходов освободят некоторых россиян в 2022 году
03:59
Политика
Москва требует объяснений от Оттавы из-за статьи о подготовке неонацистов на Украине
Все новости

Толпа кавказцев избила мужчину на глазах охранника ТЦ в Подмосковье

Происшествия
Толпа кавказцев избила мужчину на глазах охранника ТЦ в Подмосковье
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 29 января. Порядка 10-12 лиц кавказской национальности избивали мужчину в подмосковном торговом центре «О"КЕЙ» в Путилково. Очевидцы инцидента отмечают, что за всем происходящим наблюдал охранник ТЦ, не вмешиваясь в драку.

По всей видимости, подобным образом агрессивно настроенная толпа хотела публично наказать одного из местных жителей. Некоторые из свидетелей драки сообщили, что произошедшее могло быть связано с девушкой-продавцом.

«Сегодня примерно в 12.00 на территории ТЦ "О"КЕЙ" в Путилково был непонятный инцидент: мне удалось увидеть, как около магазина Calzedonia на коленях стоял русский парень лет 30—35, хорошо одет, в окружении 10—12 человек кавказской национальности, один из них бил его по лицу и кричал: "Проси прощения"», — сказал один из очевидцев драки.

Прочие детали и обстоятельства конфликта на данный момент неизвестны. Официальных комментариев из правоохранительных органов пока не поступало.

В новогоднюю ночь мигранты устроили массовую драку с поножовщиной на юго-востоке Москвы. В побоище, произошедшем в Текстильщиках, схлестнулись уроженцы Киргизии и Узбекистана.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Толпа кавказцев избила мужчину на глазах охранника ТЦ в Подмосковье
подмосковье драка кавказцы
Комментировать