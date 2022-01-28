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Детеныш яка родился в центре Московского зоопарка под Волоколамском

  /   Обновлено: 28 января 2022 20:56
Общество
Детеныш яка родился в центре Московского зоопарка под Волоколамском
Global Look Press  /  Frank Bienewald

Москва, 28 января. Як появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Новорожденному предстоит набираться сил — в течение шести месяцев он будет питаться молоком матери, пока не сможет перейти на ветки, траву и злаковые мюсли. Рождение малыша прошло успешно. Государственная ветеринарная служба произвела переучет поголовья, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, помимо яка, родился птенец краснокнижного розового пеликана. Он еще совсем мал, поэтому зоологи оставили его в инкубаторе. Примерно через месяц у птенца начнут появляться перья.

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