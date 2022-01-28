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Птенец краснокнижного розового пеликана появился на свет в Московском зоопарке

  /   Обновлено: 28 января 2022 15:48
Общество
Птенец краснокнижного розового пеликана появился на свет в Московском зоопарке
mos.ru  /  Официальный сайт мэрии Москвы

Москва, 28 января. Зоологи Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вывели птенца краснокнижного розового пеликана.

Птенец еще совсем мал, поэтому остается в инкубаторе. На пятый день после появления на свет розовые пеликаны покрываются черным пухом, а их кожа сильно темнее. Примерно через месяц у него начнут появляться перья. Розовые пеликаны занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России.

Птенец краснокнижного розового пеликана появился на свет в Московском зоопарке
pixabay.com /

Сотрудники кировского центра реабилитации животных накануне спасли сову с травмой головы, а также синицу, двух свиристелей и длиннохвостую неясыть, пострадавших из-за ударов об оконные стекла. Пернатых удалось стабилизировать.

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