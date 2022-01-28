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Молодую лосиху спасли после падения под лед в лесу Подмосковья

Общество
Молодую лосиху спасли после падения под лед в лесу Подмосковья
vologda-oblast.ru  /  Официальный портал Правительства Вологодской области

Москва, 28 января. Лосиха провалилась под лед в лесу Талдомского района Подмосковья. Спасти животное удалось силами местного егеря и спасателей.

Инцидент произошел в 80 метрах от берега. Спасателю Александру Петрову удалось самостоятельно добраться до лосихи, когда та уже почти полностью ушла под воду. Мужчина несколько раз проваливался в реку, но все же смог обвязать животное веревкой, передают «Вести Подмосковья».

Позднее на помощь пришел егерь Сусанин, который помог вытащить лосиху на берег. Ее активно растирали и укрывали одеждой, чтобы спасти от обморожения. Спасатели связались с ветеринарами, и по их рекомендации купили препараты для стимуляции сердца. В итоге животное удалось спасти, самку назвали Машкой.

Специалисты кировского центра реабилитации животных «Большое гнездо» спасли от смерти травмированных птиц и ежа. Последние поступили с тяжелыми переломами и черепно-мозговыми травмами.

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подмосковье лось ветеринары
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