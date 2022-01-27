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Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в районе станции «Удельная»

  /   Обновлено: 27 января 2022 22:18
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в районе станции «Удельная»
wikipedia.org  /  Екатерина Борисова / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 27 января. Электропоезд, следовавший по маршруту Ипподром — Москва, сбил человека на станции "Удельная" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в УТ МВД России по ЦФО.

По предварительным данным, смертельные травмы получил 45-летний мужчина. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.

«Сегодня в районе станции Удельная Казанского направления МЖД электропоездом сообщением Ипподром Москва смертельно травмирован 45-летний мужчина», — отметили в ведомстве.

Некоторое время назад в Рязанской области электричка врезалась в легковой автомобиль, после того, как водитель выехал на железнодорожный переезд при запрещающем знаке светофора. В результате столкновения погибли три человека.

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