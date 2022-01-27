Средняя стоимость студии в Москве увеличилась до 7,6 млн рублей

Москва, 27 января. Наиболее подорожавшее жилье российской столицы в 2021 году — студии, выяснили аналитики компании «Метриум». Об этом пишет «Российская газета».

Средний рост цен в сегменте квартир-студий на территории Москвы составил в предыдущем году порядка 25%. Если в декабре «квадрат» такого формата продавался за 308 тыс. рублей, а ценник на всю студию достиг уже 7,57 млн рублей, то годом ранее ситуация обстояла совсем иначе.

Так, в декабре позапрошлого года студии продавались в среднем по цене 6,06 млн рублей. Кроме того, специалисты зафиксировали рост стоимости однокомнатных квартир. За промежуток в 12 месяцев однушки выросли в цене на 22% (10,77 млн рублей). Двухкомнатные лоты прибавили 21% и стали стоить около 15,29 млн рублей. Трехкомнатные квартиры предлагаются за 20,29 млн рублей (+20%).

«Рост цен на студии обусловлен высоким спросом на этот формат жилья», — считает генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Помимо этого, эксперты указывают, что площадь студий при росте количества предложений в секторе и повышенном спросе на них становится все меньше. За 2021 год их метраж сократился примерно на 6%.

Как подсчитали в «Росбанке», Петербург сумел обогнать Москву по росту цен в сфере вторичной недвижимости. В Северной столице соответствующее жилье подорожало на 8%.