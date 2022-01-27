Медики Подмосковья получат допвыплаты в рамках программы «Приведи друга»

Москва, 27 января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о старте программы по поддержке медиков «Приведи друга», сообщает телеканал «360».

В рамках программы «Приведи друга», медик, пригласивший на работу нового сотрудника, получит единоразовую выплату.

«Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр, или профессиональный хирург, или онколог, уролог. Здесь есть программа „Приведи друга“», — объяснил Воробьев.

Единоразовая выплата составит от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от оклада специалиста. Программа направлена на повышение престижа медицинской профессии в Московской области.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки медицинских сотрудников. Врачи могут получить земельные участки для строительства дома или компенсацию в размере 20 тысяч рублей при аренде жилья. Кроме того, для медицинских сотрудников Подмосковья предусмотрена социальная ипотека при покупке недвижимости.

Врачи из Балашихинской областной больницы спасли 101-летнюю пациентку, которая поступила с тяжелейшими осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции. Женщине удалось помочь благодаря своевременной реакции врачей.