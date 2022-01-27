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Вильфанд спрогнозировал потепление к концу января в Москве

Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление к концу января в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 27 января. Москвичей предупредили о наступлении снегопадов с пятницы и до конца января. В то же время в столице ожидается потепление.

Уже к 30 января температура воздуха будет подниматься до нуля градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Будет меняться и погода, и температура. Начиная с пятницы, будет идти снег, начнется усиление ветра до 15 м/с. Будет метель. В последующем погода будет снежной до конца месяца. Суперснегопадов не будет, но снег будет идти постоянно. Высота сугробов подрастет примерно на пять см», — сказал Вильфанд.

Также 29 января в Москве ожидается минус три–пять градусов, а 30 и 31 января столбики опустятся до минус шести градусов. Это считается на пять–шесть градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд заявлял, что новая рабочая неделя в Москве начнется с похолодания до 12–17 градусов мороза. Такая погода будет сопровождаться отсутствием снегопадов. Потепление придет ближе к выходным, столбик термометра в конце недели поднимется до минус двух–четырех градусов. В понедельник и во вторник в Москве ожидается 8–11 градусов мороза днем и 12–17 — ночью.

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