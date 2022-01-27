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Преподаватель права пришел на лекцию с оружием в университет Москвы

Происшествия
Преподаватель права пришел на лекцию с оружием в университет Москвы
Официальная страница полиции Гватемалы / @PNCdeGuatemala

Москва, 27 января. Преподаватель права пронес пистолет и показывал его запуганным студентам. Инцидент произошел на территории одного из крупных юридических университетов Москвы.

Пистолет оказался в руках 50-летнего преподавателя. Во время лекции он вертел оружие в руках, доставал магазин и перебирал патроны. Соответствующим материалом поделилось издание «Известия». Происшествие произошло 18 января текущего года в Московском финансово-юридическом университете. В результате никто не пострадал.

Администрация заведения полагает, что преподаватель в рамках учебного процесса показывал макет оружия во время лекции по праву. Возможно, что так инцидент трактовал педагог. Студенты при этом сообщили, что он был «не в адекватном состоянии». Преподаватель признался, что во время происшествия плохо себя чувствовал.

Стрельба ранее произошла на территории Новосибирска. Наркоманы открыли огонь в квартире жилого дома. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать правонарушителей.

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оружие пистолет лекция
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