Жителей Москвы предупредили о приостановке плановой госпитализации в детские больницы

Москва, 26 января. Плановая госпитализация детей приостановлена на три недели из-за COVID-19 в Москве. Информация об этом появилась на сайте столичного департамента здравоохранения.

Согласно сообщению, эти меры не касаются пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Также отмечается, что экстренная помощь несовершеннолетним будет осуществляться в полном объеме

За две недели число заболевших COVID-19 среди детей выросло в 14 раз: с 2 тысяч до 28 тысяч. Половину из них переводят из больниц, в которых они проходили плановое лечение по другим заболеваниям, в стационары для зараженных коронавирусом.

«В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели», — говорится в заявлении департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться «по европейскому сценарию».