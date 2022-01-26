Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 09:25
09:25
Политика
Кадыров заявил, что не видит себя на посту федерального чиновника
09:23
Общество
Доктор Мясников заявил, что боль в руке или отек могут быть признаками рака
09:23
Общество
Полицейские помогли спасти жизнь четырехлетней девочке в Омске
09:21
Общество
Ученые Кашанского университета рекомендовали есть чеснок для снижения уровня сахара
09:21
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали в Кемеровской области
09:20
Политика
Они будут провоцировать: политолог Савин объяснил, что готовит НАТО
09:19
Армия
Военнослужащие РВСН проводят учения с применением комплексов «Ярс» в Ивановской области
09:18
Общество
Минздрав России подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого коронавируса
09:15
Армия
Выход боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ на учения в Баренцево море попал на видео
09:15
Шоу-бизнес
Отравился трупным ядом на вечеринке в морге: 5 невероятных фактов о Стасе Барецком
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жителей Москвы предупредили о приостановке плановой госпитализации в детские больницы

Общество
Жителей Москвы предупредили о приостановке плановой госпитализации в детские больницы
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 26 января. Плановая госпитализация детей приостановлена на три недели из-за COVID-19 в Москве. Информация об этом появилась на сайте столичного департамента здравоохранения.

Согласно сообщению, эти меры не касаются пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Также отмечается, что экстренная помощь несовершеннолетним будет осуществляться в полном объеме

За две недели число заболевших COVID-19 среди детей выросло в 14 раз: с 2 тысяч до 28 тысяч. Половину из них переводят из больниц, в которых они проходили плановое лечение по другим заболеваниям, в стационары для зараженных коронавирусом.

«В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели», — говорится в заявлении департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться «по европейскому сценарию».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жителей Москвы предупредили о приостановке плановой госпитализации в детские больницы
дети коронавирус плановая госпитализация
Комментировать