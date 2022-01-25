Алабай спас хаски, который провалился под лед в подмосковном Долгопрудном

Москва, 25 января. Настоящая драма разворачивалась в воскресенье, 23 января, в городе Долгопрудный Московской области — там алабай спасал хаски, провалившегося под лед.
Алабай не бросил своего утопающего товарища и отчаянно звал на помощь проходящих мимо людей. Благодаря громкому лаю собак заметила супружеская пара. Местные жители поделились удивительной историей в социальных сетях.
«Алабай не покидал своего друга, звал на помощь и охранял попавшего в беду товарища», — сообщила автор публикации.
Неравнодушные прохожие помогли хаски выбраться из воды, после чего отвезли в ветеринарную клинику, где пса отогрели. Волонтеры предположили, что хаски и алабай жили в одном доме. Так и оказалось, а владельцев четвероногих друзей уже нашли.
Похожая история произошла в американском штате Арканзас. Там лабрадор спас тонущего в реке олененка, после чего стал героем соцсети TikTok.