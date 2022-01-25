Имя Татьяна стало одним из наиболее редких в Москве за последние 20 лет

Москва, 25 января. Родители стали реже назвать новорожденных девочек именем Татьяна, сообщили в пресс-службе московского Управления ЗАГС.

Отмечается, что в год в городе рождается около 250 девочек с таким именем. Больше всего Татьян за последние 20 лет родилось в 2000 году — более 650.

«В наши дни имя Татьяна менее популярно, чем 20 лет назад. С 2000 по 2009 год динамика имени оставалась на одном уровне, а с 2009 года по настоящее время наблюдается спад популярности имени», — добавили в пресс-службе.

При этом в последние годы родившихся москвичек называли разнообразными именами в сочетании с именем Татьяна. Например, мамы и папы выбирали для девочек такие имена, как Рэчел Татьяна, София Татьяна, Татьяна Мария и подобные.

Имя Татьяна попало в список женских имен, носительницы которых могут разбогатеть в ближайшие три месяца. Об этом сообщают расшифрованные пророчества болгарской ясновидящей Ванги.