Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 19:43
19:40
Происшествия
Судимая девушка пыталась обмануть полицейских в Подмосковье и выдать себя за 12-летнюю сироту
19:39
Общество
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о планах развития метро в городах России на 2022 год
19:36
Общество
Врач Мудар рекомендовал россиянам не паниковать при заражении штаммом «Омикрон»
19:34
Шоу-бизнес
Сын Алексея Булдакова продал однокомнатную квартиру отца в Москве
19:33
Экономика
Объем продаж шампанского в России за 2021 год вырос на 6,9%
19:32
Весь мир
Египетское грузовое судно потерпело крушение в Средиземном море
19:32
Весь мир
Доступ в интернет в Йемене восстановлен после 4-дневного отключения из-за ударов коалиции
19:31
Общество
Внуки — это же не собака: мать Бузовой пока не планирует становиться бабушкой
19:30
Весь мир
Первый черный шериф Вайоминга уволил помощника за «расизм»
19:30
Общество
Байкеры хотят устроить мотошоу в Мордовии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Имя Татьяна стало одним из наиболее редких в Москве за последние 20 лет

Общество
Имя Татьяна стало одним из наиболее редких в Москве за последние 20 лет
pixabay.com

Москва, 25 января. Родители стали реже назвать новорожденных девочек именем Татьяна, сообщили в пресс-службе московского Управления ЗАГС.

Отмечается, что в год в городе рождается около 250 девочек с таким именем. Больше всего Татьян за последние 20 лет родилось в 2000 году — более 650.

«В наши дни имя Татьяна менее популярно, чем 20 лет назад. С 2000 по 2009 год динамика имени оставалась на одном уровне, а с 2009 года по настоящее время наблюдается спад популярности имени», — добавили в пресс-службе.

При этом в последние годы родившихся москвичек называли разнообразными именами в сочетании с именем Татьяна. Например, мамы и папы выбирали для девочек такие имена, как Рэчел Татьяна, София Татьяна, Татьяна Мария и подобные.

Имя Татьяна попало в список женских имен, носительницы которых могут разбогатеть в ближайшие три месяца. Об этом сообщают расшифрованные пророчества болгарской ясновидящей Ванги.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Имя Татьяна стало одним из наиболее редких в Москве за последние 20 лет
москва имя татьяна
Комментировать