Полиция проверяет аэропорт Шереметьево после сообщений о минировании

Москва, 24 января. Правоохранители проверяют аэропорт Шереметьево на предмет заложенной взрывчатки после сообщений о минировании терминала В. Соответствующую информацию привели в экстренных службах.

Воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. Несмотря на это, меры безопасности аэропорта были усилены. На данный момент неизвестно, прибыли ли на место происшествия саперы.

Все обстоятельства и детали инцидента устанавливаются. Эвакуации сотрудников Шереметьево и пассажиров не проводилось.

В начале января три московских аэропорта получили сообщения о «минировании». Анонимы заявляли, что бомбы якобы заложены в Шереметьево, Домодедово и Жуковском, однако после проверки полиция не обнаружила взрывчатых веществ ни в одной из воздушных гаваней.