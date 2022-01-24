Московские власти ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Москва, 24 января. Власти Москвы намерены ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений. Такая мера коснется торговых центров, ночных клубов, концертных залов и других заведений столицы, пишет «Коммерсантъ».

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков уточнил, что в рамках мероприятия московские работодатели будут выборочно проверены на соблюдение указа об обязательном переводе на удаленку не менее 30% сотрудников.

«В связи с распространением нового штамма "Омикрон" мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», — отметил чиновник.

При этом оборот московских предприятий из наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2021 году достиг 4,8 трлн долларов, что на 62,7% выше, чем годом ранее. Такие данные привел заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.