Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 20:48
20:45
Общество
Врач Конев предостерег от закаливания во время коронавируса
20:45
Общество
Эксперты считают необходимым корректировку закона об ответственном обращении с животными
20:44
Весь мир
Nouvelle d'Afrique: ЦАР вошла в число главных демократических стран Черного континента
20:44
Политика
Евродипломат Боррель подвел итоги переговоров глав МИД по эвакуации послов с Украины
20:41
Весь мир
Активисты ЦАР выступили за немедленную отмену оружейного эмбарго ООН
20:39
Происшествия
Пожилая пассажирка снегохода пострадала при столкновении с легковушкой в Башкирии
20:38
Происшествия
Безработный сахалинец сдал в металлолом отпиленный кусок автомобиля и попал под статью
20:35
Общество
Эндрю Гарфилда признали актером года на фестивале в Палм-Спрингс
20:32
Армия
Российский посол Филатов заверил Дублин в безопасности учений ВМФ РФ в Атлантике
20:30
Общество
Жители Забайкалья создали стихийный мемориал в память о растерзанной псами девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Московские власти ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Общество
Московские власти ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 24 января. Власти Москвы намерены ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений. Такая мера коснется торговых центров, ночных клубов, концертных залов и других заведений столицы, пишет «Коммерсантъ».

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков уточнил, что в рамках мероприятия московские работодатели будут выборочно проверены на соблюдение указа об обязательном переводе на удаленку не менее 30% сотрудников.

«В связи с распространением нового штамма "Омикрон" мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», — отметил чиновник.

При этом оборот московских предприятий из наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2021 году достиг 4,8 трлн долларов, что на 62,7% выше, чем годом ранее. Такие данные привел заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Московские власти ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер
москва тц пандемия омикрон
Комментировать