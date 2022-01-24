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Загородные дома Симферопольского направления меньше всего подорожали в Подмосковье

Экономика
Загородные дома Симферопольского направления меньше всего подорожали в Подмосковье
pixabay.com

Москва, 24 января. Эксперты «ЦИАН.Аналитики» провели исследование темпов роста цен на загородную недвижимость Подмосковья в 2021 году. Наименее подорожали дома, расположенные на Симферопольском направлении, пишет РБК.

В прошлом году средняя стоимость загородных домов в этом районе поднялась в среднем на 10% и составила 16,2 млн рублей. Это минимальный показатель для всех локаций Московской области.

На второе место в рейтинге по наименьшим темпам роста цен вышли сразу несколько районов. Недвижимость на Рублево-Успенском, Калужском, Дмитровском и Пятницком направлениях подорожала в среднем на 11%. Третье место заняло Щелковское направление, где средняя стоимость лота выросла в течение года на 12%.

При этом рынок первичной недвижимости в Подмосковье по итогам 2021 года пополнился 110 новыми проектами. Поселки в основном строятся небольшими компаниями, но скоро на местном рынке должны появиться и крупные девелоперы.

Самой дешевой сдаваемой в аренду квартирой в старой Москве стал объект, расположенный недалеко от метро «Люблино». Его можно снять за 29 тысяч рублей в месяц, пишет INFOX.

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Все новости / Экономика / Загородные дома Симферопольского направления меньше всего подорожали в Подмосковье
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