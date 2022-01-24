Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 16:15
16:14
Общество
Около 20 миллионов доз «КовиВака» могут выпустить в России в 2022 году
16:13
Общество
Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак
16:12
Политика
Момент истины близок: Марков назвал вероятную дату нападения Украины на Донбасс
16:11
Экономика
Более 70 заявок прошли в следующий этап конкурса по модернизации «Горской» в Петербурге
16:10
Общество
Входившая в «кремлевский пул» журналистка Наталья Горбунова умерла в 47 лет
16:10
Общество
Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
16:10
Шоу-бизнес
Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
16:07
Происшествия
В Германии стрелок ранил нескольких человек в университете и погиб
16:06
Армия
Генерал Картаполов: Россия не оставит без ответа наращивание сил НАТО в Восточной Европе
16:05
Экономика
«Побрить» Европу и Катар: зачем США на фоне ситуации на Украине ищут Европе газ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей

  /   Обновлено: 24 января 2022 14:32
Экономика
Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 24 января. На столичном рынке, включая Новую Москву, продается 678 комнат. Больше всего объектов (150) выставлено на продажу в ЮВАО, а меньше всего (пять) — в ЗелАО.

Средняя стоимость комнаты составляет 4,99 млн рублей. С прошлого июля этот показатель в среднем увеличился на 9,98%. Больше всего — на 18,15% — комнаты подорожали в ЮВАО, а в ЗАО зафиксирован рост на 17,06%.

Стоимость самой дорогой комнаты, продающейся в Москве, составляет 15 млн рублей. Объект размером 16 кв. м. находится в центре, на Малой Дмитровке. Стоимость «квадрата» составляет 937 тыс. рублей.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», отметил, что при покупке такой недвижимости следует обратить внимание на наличие отдельного кадастрового номера. Если его нет, то это не отдельная комната, а доля в квартире.

Комнату, имеющую отдельный кадастровый номер, можно купить в ипотеку. Оформляя сделку, важно обращать внимание на состояние мест общего пользования: кухни, санузла, прихожей. Хорошим преимуществом являются наличие балкона и небольшое количество комнат в квартире. В случае сдачи в аренду следует договориться с соседями — они должны быть согласны на то, что в квартире будут жить посторонние люди, пишет «Глас народа».

Стоимость коммерческой недвижимости в Москве за 2021 год выросла на 17,8%. Кроме того, поднялись цены на квартиры на первых этажах, которые можно переделать под офис и сдать в аренду.

Перед приобретением квартиры в новостройке необходимо определиться с видом отделки, которая подойдет под все запросы. Советы члена экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы Кирилла Аксенова приводит «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей
москва жилье недвижимость рынок жилья цены на жилье комнаты
Комментировать