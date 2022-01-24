Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей

Москва, 24 января. На столичном рынке, включая Новую Москву, продается 678 комнат. Больше всего объектов (150) выставлено на продажу в ЮВАО, а меньше всего (пять) — в ЗелАО.

Средняя стоимость комнаты составляет 4,99 млн рублей. С прошлого июля этот показатель в среднем увеличился на 9,98%. Больше всего — на 18,15% — комнаты подорожали в ЮВАО, а в ЗАО зафиксирован рост на 17,06%.

Стоимость самой дорогой комнаты, продающейся в Москве, составляет 15 млн рублей. Объект размером 16 кв. м. находится в центре, на Малой Дмитровке. Стоимость «квадрата» составляет 937 тыс. рублей.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», отметил, что при покупке такой недвижимости следует обратить внимание на наличие отдельного кадастрового номера. Если его нет, то это не отдельная комната, а доля в квартире.

Комнату, имеющую отдельный кадастровый номер, можно купить в ипотеку. Оформляя сделку, важно обращать внимание на состояние мест общего пользования: кухни, санузла, прихожей. Хорошим преимуществом являются наличие балкона и небольшое количество комнат в квартире. В случае сдачи в аренду следует договориться с соседями — они должны быть согласны на то, что в квартире будут жить посторонние люди, пишет «Глас народа».

Стоимость коммерческой недвижимости в Москве за 2021 год выросла на 17,8%. Кроме того, поднялись цены на квартиры на первых этажах, которые можно переделать под офис и сдать в аренду.

Перед приобретением квартиры в новостройке необходимо определиться с видом отделки, которая подойдет под все запросы. Советы члена экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы Кирилла Аксенова приводит «ФедералПресс».