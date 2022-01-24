Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о региональной прибавке к пенсии

Москва, 24 января. Власти Московской области финансово поддержат пенсионеров, получающих минимальные выплаты. Такое заявление губернатора региона Андрея Воробьева приводит телеканал «360».

Дополнительные региональные выплаты получат одинокие безработные жители старше 65 лет, получающие минимальную пенсию в размере 12 700 рублей. Размер пенсии им будет увеличен до 17 000 рублей.

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей», — отметил Воробьев.

Дополнительные выплаты в Подмосковье получат 33 тысячи человек, не имеющие другого дохода, кроме своей минимальной пенсии.

Тем временем в Госдуме выступили с идеей предоставить пенсионерам новый способ оплаты коммунальных услуг. Суть в том, чтобы избавить пожилых людей от комиссии, если они пользуются банковской картой.