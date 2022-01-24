Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в ипотеку в Москве

Москва, 24 января. Представители российских банков назвали «Известиям» сумму минимального заработка в Москве и Подмосковье для одобрения ипотечного кредита.

Для покупки однокомнатной квартиры стоимостью около 8 миллионов рублей минимальный доход москвича должен соответствовать 85 тысячам рублей.

«Доход заемщика для такого платежа при отсутствии у него других кредитов должен быть от 85 тысяч рублей в месяц. Для семьи из двух-трех человек — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Хорошей практикой является соотношение ипотечного платежа к среднемесячному доходу семьи — не более 50%», — объяснил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

По его словам, ставки по ипотеке одинаковы при первоначальном взносе в 10–20%. Кредитные организации обычно делают скидки при взносе в 30–40%.

Повышение ключевой ставки ЦБ приведет к подорожанию ипотеки. Банки будут вынуждены отреагировать на увеличение стоимости фондирования и повысить ставки по ипотечному кредитованию, отмечал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» ранее сообщило о резком росте полной стоимости ипотеки. В декабре она подскочила сразу на 4,4%. Такой уровень подорожания последний раз отмечался семь-восемь лет назад, пишет «ФедералПресс».