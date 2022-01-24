Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 11:40
11:38
Политика
МИД КНР: публикация о просьбе Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью
11:35
Политика
Посол Пристайко сравнил отношение Берлина к Киеву с нацизмом на Украине во времена войны
11:33
Общество
Под Омском могут появиться город-аэроспутник и сибирский «Артек»
11:33
Происшествия
Неизвестные выбросили на помойку пакет с живыми шиншиллами под Ульяновском
11:32
Общество
Критик Махер указал на недостаток новой документалки о принцессе Диане
11:32
Экономика
Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в ипотеку в Москве
11:32
Весь мир
Индейский вождь Уилкаман обвинил армию Чили в геноциде мапуче
11:31
Политика
Захарова: посольство России на Украине продолжает работу
11:31
Общество
Краснодарским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку
11:29
Общество
Египетский художник создал скульптуру трансформера из списанных деталей такси
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Систему мониторинга усталости таксистов начали тестировать в Подмосковье

Общество
Систему мониторинга усталости таксистов начали тестировать в Подмосковье
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 24 января. Поездка на такси в ближайшее время может стать более комфортной и безопасной. Минтранс Подмосковья запустил систему мониторинга усталости водителей.

Разработка представляет собой две камеры, установленные в автомобиле, которые ведут постоянное наблюдение за дорогой и водителем. На базе компьютерного зрения система отслеживает степень усталости водителя, проверяет, пристегнут ли ремень безопасности, не отвлекается ли человек на телефон, а также проверяет манеру вождения.

Если программа зафиксирует нарушение, то подаст определенный звуковой сигнал. Любые выявленные нарушения будут зафиксированы на видео, при этом камеры будут установлены таким образом, что пассажиры в кадр не попадут.

Власти Саудовской Аравии разрешили выдачу лицензий на вождение такси женщинам. В правительстве отметили, что эта инициатива является частью государственной программы Vision 2030.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Систему мониторинга усталости таксистов начали тестировать в Подмосковье
безопасность такси камера
Комментировать