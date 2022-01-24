Систему мониторинга усталости таксистов начали тестировать в Подмосковье

Москва, 24 января. Поездка на такси в ближайшее время может стать более комфортной и безопасной. Минтранс Подмосковья запустил систему мониторинга усталости водителей.

Разработка представляет собой две камеры, установленные в автомобиле, которые ведут постоянное наблюдение за дорогой и водителем. На базе компьютерного зрения система отслеживает степень усталости водителя, проверяет, пристегнут ли ремень безопасности, не отвлекается ли человек на телефон, а также проверяет манеру вождения.

Если программа зафиксирует нарушение, то подаст определенный звуковой сигнал. Любые выявленные нарушения будут зафиксированы на видео, при этом камеры будут установлены таким образом, что пассажиры в кадр не попадут.

Власти Саудовской Аравии разрешили выдачу лицензий на вождение такси женщинам. В правительстве отметили, что эта инициатива является частью государственной программы Vision 2030.