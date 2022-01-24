Вильфанд: москвичей ждет прохладная неделя с потеплением к выходным

Москва, 24 января. Новая рабочая неделя в Москве начнется с похолодания до 12–17 градусов мороза. Такая погода будет сопровождаться отсутствием снегопадов.

Потепление придет ближе к выходным, столбик термометра в конце недели поднимется до минус двух–четырех градусов. В понедельник и во вторник в Москве ожидается 8–11 градусов мороза днем и 12–17 — ночью. Небольшое повышение температуры воздуха начнется со среды, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Со среды до пятницы включительно ночные температуры будут от восьми до 13 градусов мороза, а дневные - от четырех до девяти градусов мороза», — цитирует его ТАСС.

Количество выпавших осадков в Москве за последний месяц может превысить норму на 30%. Среднемесячная температура воздуха при этом окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики.