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Вильфанд: москвичей ждет прохладная неделя с потеплением к выходным

Общество
Вильфанд: москвичей ждет прохладная неделя с потеплением к выходным
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 24 января. Новая рабочая неделя в Москве начнется с похолодания до 12–17 градусов мороза. Такая погода будет сопровождаться отсутствием снегопадов.

Потепление придет ближе к выходным, столбик термометра в конце недели поднимется до минус двух–четырех градусов. В понедельник и во вторник в Москве ожидается 8–11 градусов мороза днем и 12–17 — ночью. Небольшое повышение температуры воздуха начнется со среды, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Со среды до пятницы включительно ночные температуры будут от восьми до 13 градусов мороза, а дневные - от четырех до девяти градусов мороза», — цитирует его ТАСС.

Количество выпавших осадков в Москве за последний месяц может превысить норму на 30%. Среднемесячная температура воздуха при этом окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики.

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погода москва гидрометцентр вильфанд
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