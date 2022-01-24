Осадки в Москве превысят норму примерно на 30% по итогам января

Москва, 24 января. Январь в Москве выдался снежным. Норма осадков по итогам второго месяца зимы будет превышена примерно на 30%, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вместе с этим отмечаются небольшие отклонения от нормы в показателях среднемесячной температуры воздуха. Она окажется немного выше показателей метеостатики, пояснил синоптик.

«Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики», — цитирует ведущего специалиста «Фобоса» РИА Новости.

Рекордная высота сугробов ранее была зафиксирована на территории Краснодара. Снежный покров в южном городе достиг показателя в 41 сантиметр, что стало максимальным значением за всю историю метеонаблюдений.