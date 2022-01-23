Массовая авария привела к крупной пробке на северо-востоке МКАД

Москва, 23 января. Автомобильный затор возник на северо-востоке МКАД после столкновения семи автомобилей. Инцидент произошел в районе 91-го километра кольцевой автодороги, сообщили очевидцы в соцсетях.

Участниками аварии также стали три большегруза. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал, однако на трассе образовалась масштабная пробка.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и экстренных служб. Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

В этот же день на 98-м километре МКАД произошла массовая авария с участием шести автомобилей. В Сеть опубликовали кадры с места происшествия десятки метров дороги были усыпаны осколками разбитой оптики и кусками бамперов.