Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 21:58
21:40
Происшествия
Прорыв трубы оставил без тепла сотни жильцов дома на Рыбацком проспекте
21:31
Происшествия
Северодвинские школьники снегом забросали Вечный огонь
21:24
Весь мир
Спикер ливийского парламента обсудил со Стефани Уильямс ход избирательного процесса
21:20
Весь мир
Власти Израиля начнут расследование махинаций при закупке вооружения для ВМС
21:11
Политика
Политолог Мухин назвал главный залог «евроатлантической солидарности»
21:09
Весь мир
Армия Ирака готовится к возможному наступлению террористов со стороны сирийской границы
21:03
Весь мир
Армянский эксперт объяснил, почему отставка Саркисяна выгодна Пашиняну
20:59
Весь мир
Ливия увеличила ежедневную добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки
20:57
Политика
Редактор Sky News Хейнс высказалась о слухах про «пророссийского лидера» на Украине
20:57
Происшествия
Полиция начала проверку ЖКС после падения ледяной глыбы на машину жителя Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МГУ отказался разрабатывать индивидуальный план для обучения малолетней студентки

Общество
МГУ отказался разрабатывать индивидуальный план для обучения малолетней студентки
pixabay.com  /  DEZALB

Москва, 23 января. Психологический факультет Московского государственного университета (МГУ) намерен прекратить обучение малолетней студентки, заявил член СПЧ и по совместительству завкафедрой психологии личности психфака МГУ Александр Асмолов.

МГУ не намерен разрабатывать индивидуальный план для обучения юной студентки. Программа обучения не соответствует личностной зрелости ребенка, объяснил он.

«Главная задача сейчас — не вкладывание в нее тех или иных программ, как в робота, а развитие ее личности», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Отец юной студентки МГУ ранее рассказал о планах на будущее своих детей. Мужчина заявил, что намерен отдать их в данный университет, когда они станут немного старше.

Вернуться назад
Все новости / Общество / МГУ отказался разрабатывать индивидуальный план для обучения малолетней студентки
мгу асмолов психология
Комментировать