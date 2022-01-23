МГУ отказался разрабатывать индивидуальный план для обучения малолетней студентки

Москва, 23 января. Психологический факультет Московского государственного университета (МГУ) намерен прекратить обучение малолетней студентки, заявил член СПЧ и по совместительству завкафедрой психологии личности психфака МГУ Александр Асмолов.

МГУ не намерен разрабатывать индивидуальный план для обучения юной студентки. Программа обучения не соответствует личностной зрелости ребенка, объяснил он.

«Главная задача сейчас — не вкладывание в нее тех или иных программ, как в робота, а развитие ее личности», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Отец юной студентки МГУ ранее рассказал о планах на будущее своих детей. Мужчина заявил, что намерен отдать их в данный университет, когда они станут немного старше.