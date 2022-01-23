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Енотовидная собака Буба из Московского зоопарка ушла в зимнюю спячку

  /   Обновлено: 23 января 2022 19:38
Общество
Енотовидная собака Буба из Московского зоопарка ушла в зимнюю спячку
pixabay.com

Москва, 23 января. Обитающие на территории Московского зоопарка еноты и енотовидная собака Буба впали в зимнюю спячку, сообщили в пресс-службе зверинца.

В начале месяца зоологи заметили, что следы этих милых животных появляются на снегу реже. Почти все время их владельцы стали проводить в домиках. Однако ярко выраженного анабиоза у енотов нет. Они уходят в чуткий и одновременно глубокий сон, подчеркнули сотрудники зоопарка.

«Следы в вольере появляются все реже, а его обитатели все больше времени проводят в своих утепленных жилищах. Кто-то сам по себе, а кто-то прямо на Бубе», — сказано в сообщении.

Настоящую спецоперацию по спасению енотовидной собаки провели ранее жители Казани. Животное обнаружили в подвале одного из жилых комплексов. От испуга зверек был в состоянии стресса и вел себя агрессивно. Для спасения животного казанцы оперативно обратились в Госкомитете по биоресурсам.

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