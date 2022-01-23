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Дом хоккеиста Стеблина под Одинцово оставили без воды из-за конфликта с администрацией

  /   Обновлено: 23 января 2022 14:22
Общество
Дом хоккеиста Стеблина под Одинцово оставили без воды из-за конфликта с администрацией
pixabay.com

Москва, 23 января. Известный хоккеист Александр Стеблин остался без воды в своем доме в коттеджном поселке под Одинцово. Причиной тому стал конфликт с администрацией.

Экс-глава Федерации хоккея России живет в расположенном в деревне Таганьково элитном коттеджном поселке "Николино". Отношения между местными жителями и администрацией не заладились. Помимо государственных сборов за коммунальные услуги, ООО «ПЖК Николино» требует ежемесячно платить по собственным тарифам за воду, свет, охрану и вывоз мусора.

Комитет по ценам Московской области признал действия администрации незаконными, так как брать деньги сверх установленных государством тарифов нельзя. Жители, в том числе Стеблин, узнали о решении комитета и отказались платить. В отместку им отключили воду, без циркуляции которой газовые котлы в домах могут взорваться.

Хоккеист винит в этом гендира ЗАО «Агроимпэкс» Александра Сивака и главу «ПЖК Николино» Геннадия Солнцева. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются с 2016 года, согласно материалам, опубликованным на официальном сайте Одинцовского городского суда.

Тарифы на оплату услуг в сфере ЖКХ увеличат в России в 2022 году. Подорожание будет проходить в рамках целевой инфляции в районе 4%. Размер увеличения цен будет разниться по субъектам страны.

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жкх вода Стеблин
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