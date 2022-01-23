Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 12:49
12:43
Происшествия
Один погиб и двое пострадали при пожаре в будапештской больнице
12:43
Происшествия
В Москве задержали мужчину "с Лубянки" за хулиганство с оружием в ресторане Петербурга
12:38
Шоу-бизнес
Алибасов-младший готов жениться на 83-летней Федосеевой-Шукшиной
12:37
Общество
Актриса Людмила Цветкова рассказала о миллионах на счетах покойного Градского
12:37
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Стамбуле
12:36
Общество
Экономическая «порка»: как России следует ответить на недружественные действия Эстонии
12:36
Общество
Уроженец Китая впервые вернется на родину в составе олимпийской сборной США
12:35
Политика
Политолог Рар указал на планы ЕС и США превратить Россию в «мальчика для битья»
12:31
Общество
Пролив Босфор закрыли для движения транспорта из-за плохой видимости
12:31
Политика
Бывший главком ВМС Германии Шенбах попал в списки «Миротворца» из-за слов о Крыме
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Люксовые новостройки Москвы предложат меньшие цены в 2022 году

  /   Обновлено: 23 января 2022 12:12
Экономика
Люксовые новостройки Москвы предложат меньшие цены в 2022 году
pexels.com  /  Max Avans

Москва, 23 января. Рынок элитных новых жилых домов в российской столице должен нормализоваться в течение этого года, полагают эксперты агентств Knight Frank и Savills. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2021 году стоимость премиальных московских новостроек повысилась на 51%, однако в новом году подобная тенденция вряд ли будет наблюдаться, уверены аналитики.

Сейчас спрос со стороны инвесторов на указанную недвижимость снижается, а застройщики вводят в эксплуатацию все новые проекты. По этой причине специалисты сходятся во мнении, что рост цен в 2022 году в сегменте составит порядка 7%.

Согласно подсчетам фирмы Knight Frank, жилье класса люкс в 2021 году подскочило в цене до 1,34 млн рублей за квадратный метр. Управляющий партнер Savills Дмитрий Халин полагает, что ценники в секторе росли из-за повышенного уровня спроса. В Москве за предыдущий год, по его словам, было реализовано 220 тыс. «квадратов» в премиальных новостройках, а это на 20% больше, чем в 2020 году. Стабилизации рынка города в текущем году ожидают и в ДОМ.РФ.

Эксперт Халин же убежден, что в этом году инвестиционные сделки, связанные с покупкой люксовой недвижимости на территории Москвы, составят долю в 15% рынка. Также в Knight Frank считают, что подорожание жилья в России характеризуется относительно невысокими темпами, если сравнивать ситуацию с глобальным рынком. Об этом подробно писало издание INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Люксовые новостройки Москвы предложат меньшие цены в 2022 году
москва прогноз жилье новостройки Knight Frank элитная недвижимость Savills
Комментировать