Люксовые новостройки Москвы предложат меньшие цены в 2022 году

Москва, 23 января. Рынок элитных новых жилых домов в российской столице должен нормализоваться в течение этого года, полагают эксперты агентств Knight Frank и Savills. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2021 году стоимость премиальных московских новостроек повысилась на 51%, однако в новом году подобная тенденция вряд ли будет наблюдаться, уверены аналитики.

Сейчас спрос со стороны инвесторов на указанную недвижимость снижается, а застройщики вводят в эксплуатацию все новые проекты. По этой причине специалисты сходятся во мнении, что рост цен в 2022 году в сегменте составит порядка 7%.

Согласно подсчетам фирмы Knight Frank, жилье класса люкс в 2021 году подскочило в цене до 1,34 млн рублей за квадратный метр. Управляющий партнер Savills Дмитрий Халин полагает, что ценники в секторе росли из-за повышенного уровня спроса. В Москве за предыдущий год, по его словам, было реализовано 220 тыс. «квадратов» в премиальных новостройках, а это на 20% больше, чем в 2020 году. Стабилизации рынка города в текущем году ожидают и в ДОМ.РФ.

Эксперт Халин же убежден, что в этом году инвестиционные сделки, связанные с покупкой люксовой недвижимости на территории Москвы, составят долю в 15% рынка. Также в Knight Frank считают, что подорожание жилья в России характеризуется относительно невысокими темпами, если сравнивать ситуацию с глобальным рынком. Об этом подробно писало издание INFOX.