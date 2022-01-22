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Отравление стало причиной смерти родителей и госпитализации ребенка в Подмосковье

  /   Обновлено: 22 января 2022 21:22
Происшествия
Отравление стало причиной смерти родителей и госпитализации ребенка в Подмосковье
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Андрей Тюнников

Ногинск, 22 января. Супружеская пара погибла в Подмосковье из-за пищевого отравления, их девятилетний сын находится в реанимации.

35-летний мужчина и 28-летняя женщина были найдены мертвыми в поселке Богородское в своей квартире. Их обнаружили родственники, дверь им открыл ребенок, который выглядел очень слабым.

Специалисты проверили газовое оборудование на возможную утечку или повреждения, но эта версия не подтвердилась. По предварительным данным, причиной смерти родителей и госпитализации ребенка стало пищевое отравление.

По данным ФАН, прокуратура Подмосковья проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3. ст. 109 УК РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели семилетней школьницы, на которую напала стая бродячих собак в Забайкальском крае.

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