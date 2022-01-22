Рынок коммерческой недвижимости Москвы растет при снижении спроса на жилье

Москва, 22 января. Сегмент коммерческой недвижимости Москвы демонстрирует рост на фоне снижения спроса на жилье, следует из данных ЦИАН.

По информации компании, объем сделок с офисами и складами с начала 2022 года вырос на 35%. Стоимость складских помещений в столице и области за год увеличилась на 17,8%. Также заметно подорожали квартиры на первых этажах жилых домов. Зачастую инвесторы покупают их с целью дальнейшей сдачи в аренду под офис.

Как сообщили в ГК «Пионер», в 2021 году в Москве было реализовано около 85 тысяч квадратных метров торговых и офисных площадей на общую сумму в 15 млрд рублей. Сейчас совокупный портфель коммерческой недвижимости составляет около 290 тысяч квадратных метров.

Представители рынка недвижимости ранее отметили снижение спроса на жилье в России после ажиотажа, наблюдавшегося в 2020-2021 годах. По прогнозам специалистов, в текущем году ипотечный рынок вернется к допандемийным показателям.