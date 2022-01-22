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Рынок коммерческой недвижимости Москвы растет при снижении спроса на жилье

  /   Обновлено: 22 января 2022 19:40
Экономика
Рынок коммерческой недвижимости Москвы растет при снижении спроса на жилье
 /  pixabay.com

Москва, 22 января. Сегмент коммерческой недвижимости Москвы демонстрирует рост на фоне снижения спроса на жилье, следует из данных ЦИАН.

По информации компании, объем сделок с офисами и складами с начала 2022 года вырос на 35%. Стоимость складских помещений в столице и области за год увеличилась на 17,8%. Также заметно подорожали квартиры на первых этажах жилых домов. Зачастую инвесторы покупают их с целью дальнейшей сдачи в аренду под офис.

Как сообщили в ГК «Пионер», в 2021 году в Москве было реализовано около 85 тысяч квадратных метров торговых и офисных площадей на общую сумму в 15 млрд рублей. Сейчас совокупный портфель коммерческой недвижимости составляет около 290 тысяч квадратных метров.

Представители рынка недвижимости ранее отметили снижение спроса на жилье в России после ажиотажа, наблюдавшегося в 2020-2021 годах. По прогнозам специалистов, в текущем году ипотечный рынок вернется к допандемийным показателям.

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москва недвижимость склады офисы
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