Около 60% арендаторов в Москве получают отказ в съеме жилья

Москва, 22 января. Московские рантье отказывают в заселении двум из трех потенциальных арендаторов. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН по результатам проведенного исследования.

Согласно результатам исследования, лояльные к арендаторам рантье сдают жилье за пределами МКАД. Так, в Троицком округе готовы заселить более 50% желающих при среднем показателе в 30%. Самыми лояльными же признаны арендодатели из Якиманки (93% одобренных заявок) и Басманного (71%). Эксперты отмечают, что московские рантье стали предъявлять к арендаторам повышенные требования, стоимость аренды также возросла.

«Предъявлять более строгие требования к арендатору, несмотря на рост цен, удается и за счет снижения конкуренции», — утверждает руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

По мнению экспертов рынка недвижимости, темпы подорожания арендных ставок в крупных городах России замедлятся в 2022 году. Предполагается, что плавный рост стоимости аренды может выровнять показатели спроса и предложения.