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Пострадавшие от пандемии отрасли экономики Москвы увеличили оборот на 63%

Экономика
Пострадавшие от пандемии отрасли экономики Москвы увеличили оборот на 63%
pixabay.com

Москва, 22 января. Оборот московских предприятий из наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2021 году достиг 4,8 трлн долларов, что на 62,7% выше, чем годом ранее. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, максимальный оборот пострадавших отраслей пришелся на четвертый квартал и составил почти 1,5 трлн рублей. Как указал чиновник, обороты бизнеса уже обгоняют допандемийный уровень. Так, во втором квартале показатель был на 43% выше, чем за аналогичный период 2019 года, уточнил Ефимов.

Лидерами роста стали гостиницы, увеличившие оборот на 94%. Положительную динамику также показали СМИ и полиграфия, сфера бытовых услуг, торговля и общепит.

Центробанк РФ ранее анонсировал возобновление поддержки пострадавшего во время пандемии бизнеса. Регулятор вновь станет предоставлять доступные займы для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

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москва бизнес ефимов
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