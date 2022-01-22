Стоимость студий в новостройках Москвы выросла за 2021 год на 25%

Москва, 22 января. Южный и Северо-Восточный административные округа (ЮАО и СВАО) Москвы стали лидерами по росту цен на студии в новостройках, следует из данных риелторской фирмы «Метриум».

Средняя стоимость квадратного метра в ЮАО увеличилась за год на 33,2% и сейчас составляет 266 тысяч рублей. В СВАО годовой рост составил 32,9%. Цены на студии в округе находятся на уровне 262 тысяч рублей ха квадратный метр. Третье место по темпам роста цен занимает Западный административный округ (+32,7%), четвертое — Юго-Восточный АО (+23,8%). Пятая строчка принадлежит Северо-Западному АО, где за год студии подорожали на 22,9%. Статистика не учитывает Центральный АО и ЗелАО, где предложение в массовом сегменте практически отсутствует.

В целом за 2021 год студии в московских новостройках подорожали на 25%. Средняя стоимость такой квартиры в декабре прошлого года составляла 7,57 млн рублей. Однокомнатные квартиры подорожали на 22%, до 10,77 млн рублей, а двухкомнатные — на 21%, до 15,29 млн рублей.

Жители Москвы по итогам 2021 года продали в два раза больше унаследованных квартир, чем годом ранее. На рынок выставляется почти 60% жилья, полученного в наследство.