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Пользователи Reddit считают Россию более безопасной страной, чем США

Общество
Пользователи Reddit считают Россию более безопасной страной, чем США
pixabay.com

Москва, 22 января. Преимущества Москвы перед городами Европы и США перечислили пользователи американского форума Reddit. По их мнению, Россия оказалась более безопасной страной.

Жительница США поинтересовалась у пользователей Сети, насколько безопасной является российская столица. По ее словам, она уезжает в Москву на учебу, но ее родственники очень сильно волнуются. Однако она считает, что негативный образ России является плодом воображения американских СМИ.

Пользователи форума рассказали, что Россия является достаточно безопасной страной. Многие из них заявили, что тоже учились там.

«Я училась по обмену в МГУ. Тоже девушка. В России очень безопасно, особенно в Москве. Просто не совершай глупостей, как в любом большом городе. У меня есть куча историй про то, как местные были приветливы и помогали мне, причем даже больше, чем другие иностранцы», — сообщила одна из пользователей Reddit.

Пользователи Reddit считают Россию более безопасной страной, чем США
pixabay.com /

На форуме было много сообщений о том, что в США у американки больше шансов нарваться на неприятности. Пользователи посоветовали ей подучить русский и не бояться путешествий в эту страну.

Ностальгия по России заставляет американцев «охотиться» за подстаканниками из поездов. Для иностранцев этот сувенир является роскошью.

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