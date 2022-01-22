Синоптик Леус заявил, что осадки в Москве превысили месячную норму на 7%

Москва, 22 января. Осадки в Москве превысили месячную норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик заявил, что в столице России выпало на 7% больше снежных масс, чем ожидалось в этом январе. Высота сугробов на главной городской метеостанции ВДНХ достигла 45 сантиметров.

«Это в полтора раза выше положенного, и это новый рекорд нынешней зимы», — добавил Леус в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что в Москве продолжает идти снег. Месячная норма в среднем составляет 42 миллиметра осадков. К вечеру она будет превышена еще больше, а высота сугробов снова увеличится.

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает «плавное похолодание» с 23 января. В начале следующей недели температура опустится до 12–17 градусов мороза. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.