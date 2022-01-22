Москвичей предупредили о «плавном похолодании» с 23 января

Москва, 22 января. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает «плавное похолодание» с 23 января. В начале следующей недели температура опустится до 12–17 градусов мороза. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По словам специалиста, в субботу будет тепло: столбики термометра будут показывать 2–4 градуса мороза. А в воскресенье температуре опустится до −5 градусов в столице и до −8 градусов в области, в понедельник ночью — 11–9 градусов в регионе, днем — до 7–5 градусов.

Морозы жители столицы особенно почувствуют во вторник когда температура ночью опустится до −17 градусов, а днем — до −12, передает ТАСС слова синоптика. В среду регион осадки в регионе станут заметнее, но температурный фон значительно не изменится. В ночь на 26 января прогнозируется до −15 градусов мороза, днем — до −10 градусов.

«Дальше (в среду. — Прим. ред.) мы будем находиться под влиянием очередного циклона. Будет небольшой снег, колебания температуры будут в примерно аналогичных пределах», — добавила Макарова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о сильном потеплении в Сибири. Температура воздуха там превысит норму на 8-16 градусов.